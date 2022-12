米電気自動車(EV)大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)は、今後2年間はテスラ株を売らないと表明したと、ロイター通信がツイッター・スペースでの同氏のコメントを引用して 報じた。

原題:Musk Says Won’t Sell Tesla Stock For Another Two Years: Reuters(抜粋)