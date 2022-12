カタールの汚職疑惑を巡り逮捕された欧州議会のエバ・カイリ議員は賄賂を受け取ったことは一度もないと主張している。同議員の弁護団がブリュッセルで行われた法廷での審問後に報道陣に述べた。

汚職疑惑の詳細が明らかになった際、カイリ氏は務めていた欧州議会副議長の職を解任された。同氏は捜査に協力しており、裁判を待つ間は拘束ではなく電子システムによる監視下に置かれる見通しだと、ベルギーのベルガ通信が弁護団の情報を基に報じた。

カタール政府は不正行為への関与を否定している。

