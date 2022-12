ＥＣＢ、0.5ポイント利上げが「新しい標準」に－デギンドス副総裁

欧州中央銀行(ECB)のデギンドス副総裁は、0.5ポイント利上げが「新しい標準」になるのではないかとの考えを示した。

ユーロ圏経済は冬季にリセッション(景気後退)に陥ると予測されているが、引き締めは続けなければならないと、デギンドス氏がフランス紙ルモンドとのインタビューで語った。 インタビューの内容は22日にECBウェブサイトで公開された。

「当面は50ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)利上げが新しい標準かもしれない。しばらくの間、このペースで利上げをすると考えてよいと思う」とデギンドス氏は語った。「そうすると金利は景気抑制的な領域に入る」との見通しを示し、「これまでの措置はインフレに影響を及ぼすだろうが、さらに行動が必要だ」と述べた。

12月の利上げ幅は0.5ポイントと前2回より小幅だったが、ECBはタカ派的な論調を崩していない。インフレ率は11月に1年半ぶりに低下したものの依然、ECB目標の5倍付近。

原題:ECB’s Guindos Says Half-Point Hikes May Become ‘New Norm’(抜粋)