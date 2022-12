ガーナ「選択的デフォルト」に格下げ、債務支払いの停止受け－Ｓ＆Ｐ

S&Pグローバル・レーティングは20日、ガーナの外貨建てソブリン発行体格付けを「SD(選択的デフォルト)」に引き下げた。従来は「CC/C」だった。同国政府は今週に入り大部分の対外債務の支払い停止を発表した。

S&Pのアナリスト、フランク・ギル、ラビ・バーティア両氏は発表資料で、今回の格下げについて「非常に少ない正味の準備金や不安定な為替変動、高インフレと脆弱(ぜいじゃく)な経済」を反映したと説明した。

西アフリカのガーナが抱える対外債務は130億ドル(約1兆7200億円)。同国財務省は19日、「ガーナの経済・金融・社会情勢のさらなる悪化を防ぐため、緊急措置が必要だ」との声明を 発表。対外債務の債権者との合意が得られるまでの措置として、大部分の2国間債務の支払いを停止した。

フィッチ・レーティングスは21日、ガーナの格付けを「CC」から「C」に引き下げた。

S&Pのアナリストらは「債務再編を説明し、債権者側が受け入れれば、長期格付けの引き上げもあり得る」とした。

アバディーンやアムンディ、ブラックロック、グレーロックを含む国外のガーナ債保有者グループは、債務再編交渉に先立ち、債権者委員会の設立に既に動いた。

ガーナ債(2032年償還)は21日の取引で2セント値上がりし、額面1ドル当たり34.7セント。11月後半以降、最安値から持ち直している。

原題: Ghana Cut to Default by S&P on Eurobond Payment Suspension (3)、Ghana Cut to C by Fitch on Sovereign Debt Payment Suspension(抜粋)