23年度一般会計歳出は114兆3800億円、新規国債35.6兆円－予算案占部絵美、広川高史
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社会保障関係費0.6兆円増の36.9兆円、防衛費1.4兆円増の6.8兆円
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税収4.2兆円増の69.4兆円、国債依存度31.1％に低下
政府は2023年度予算案の一般会計総額を114兆3800億円程度とする方針を固めた。ブルームバーグが入手した資料で分かった。今年度当初予算を６兆7800億円上回り、11年連続で過去最大を更新する。
23日に閣議決定する。同資料によると、歳出のうち社会保障関係費は今年度当初比で6200億円増加の36兆8900億円、防衛費は１兆4200億円増えて６兆7900億円となる。いずれも過去最大を更新する。新型コロナウイルス感染症や物価高騰対策、ウクライナ関連の緊急経済対応に活用する臨時の予備費を計５兆円計上する。
|歳出
|23年度
|22年度当初比
|一般歳出
|72兆7300億円程度
|＋5.36兆円
|地方交付税交付金等
|16兆4000億円程度
|＋0.52兆円
|国債費
|25兆2500億円程度
|＋0.91兆円
|計
|114兆3800億円程度
|＋6.78兆円
歳入面では、コロナ禍からの経済回復を反映して税収が69兆4400億円に増加。その他収入は９兆3200億円に増える。
財源不足を穴埋めするための新規国債の発行額は35兆6200億円と、今年度当初より１兆3000億円減少する。内訳は赤字国債が29兆700億円と１兆6100億円減少する一方、建設国債は６兆5600億円と3100億円増加する。国債依存度は31.1％（今年度当初34.3％）に低下する。
|歳入
|23年度
|22年度当初比
|税収
|69兆4400億円程度
|＋4.21兆円
|その他収入
|９兆3200億円程度
|＋3.88兆円
|新規国債発行
|35兆6200億円程度
|－1.3兆円
(詳細を追加して更新しました)