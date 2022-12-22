政府は2023年度予算案の一般会計総額を114兆3800億円程度とする方針を固めた。ブルームバーグが入手した資料で分かった。今年度当初予算を６兆7800億円上回り、11年連続で過去最大を更新する。

23日に閣議決定する。同資料によると、歳出のうち社会保障関係費は今年度当初比で6200億円増加の36兆8900億円、防衛費は１兆4200億円増えて６兆7900億円となる。いずれも過去最大を更新する。新型コロナウイルス感染症や物価高騰対策、ウクライナ関連の緊急経済対応に活用する臨時の予備費を計５兆円計上する。

歳出 23年度 22年度当初比 一般歳出 72兆7300億円程度 ＋5.36兆円 地方交付税交付金等 16兆4000億円程度 ＋0.52兆円 国債費 25兆2500億円程度 ＋0.91兆円 計 114兆3800億円程度 ＋6.78兆円

歳入面では、コロナ禍からの経済回復を反映して税収が69兆4400億円に増加。その他収入は９兆3200億円に増える。

財源不足を穴埋めするための新規国債の発行額は35兆6200億円と、今年度当初より１兆3000億円減少する。内訳は赤字国債が29兆700億円と１兆6100億円減少する一方、建設国債は６兆5600億円と3100億円増加する。国債依存度は31.1％（今年度当初34.3％）に低下する。

歳入 23年度 22年度当初比 税収 69兆4400億円程度 ＋4.21兆円 その他収入 ９兆3200億円程度 ＋3.88兆円 新規国債発行 35兆6200億円程度 －1.3兆円