中国中銀、不動産セクター再編の支援提供を表明－金融機関指導へ

中国人民銀行（中央銀行）は国内不動産セクターのＭ＆Ａ（企業の合併・買収）を支援するため金融機関を指導し、リスク軽減と大手不動開発業者の財務基盤改善を後押しする方針だ。易綱総裁が座長を務める会合終了後に人民銀が21日、 声明を発表した。

人民銀は差別化した住宅与信政策を実施し、この分野の合理的な資金調達ニーズを満たすとも表明した。

穏健（慎重）な金融政策を忠実に実施する方針で、金融システムの合理的で十分な流動性を維持することも確認した。

またローンプライムレート（ＬＰＲ）に関する潜在的な改革を引き続き公表し、企業の資金調達コストの漸進的な低減を後押しするほか、人民元の為替レートを基本的に、妥当で均衡の取れた水準に安定的に維持すると表明した。

人民銀は内需支援に加え、債券発行による民間企業の合理的な資金調達ニーズを支援するとしている。

原題：PBOC Vows to Provide Support to Property Sector Restructuring（抜粋）