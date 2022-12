【欧州市況】株は６週間ぶり大幅高、リスク選好回復－イタリア債上昇

21日の欧州株は6週間ぶりの大幅高。世界の主要中央銀行が示したタカ派的な姿勢への懸念からリスク資産が売られる傾向が続いていたが、この日は買いが戻った。

ストックス欧州600指数は1.7%高。11月10日以来の大幅上昇となった。小売りや不動産など、今年低迷した金利敏感銘柄の一部が値上がり。原油相場の上昇に連れてエネルギー株も高い。一方で公益事業や通信株は伸び悩んだ。

欧州債市場では、ポジション調整の影響でイタリア債の利回り曲線がブルスティープ化。同国債のパフォーマンスはユーロ圏の他国債を上回り、ドイツ債とのスプレッドは12月1日以来の小幅となった。イタリア財務省が来年の国債発行計画を明らかにすると、同国債は上げ幅を削った。

ドイツ債は6日続落。8月24日以降で最長の連続安となった。短期金融市場が織り込む欧州中央銀行(ECB)の利上げ観測は最大5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇して、ピーク金利は来年9月までに3.45%と想定されている。

英国債は反発。15日にイングランド銀行(英中央銀行)が追加利上げを発表して以降で初めての上げだった。トレーダーの間ではイングランド銀による利上げ観測を最大7bp削り、来年11月までに4.72%でのピーク金利が織り込まれている。

12月21日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.53% +0.01 独国債10年物 2.31% +0.01 英国債10年物 3.57% -0.03

原題:Italy-Germany Gap Narrows Most in Three Weeks: End-of-Day Curves

European Stocks Jump Most in Six Weeks as Risk Appetite Returns

(抜粋)