「サステナブル資産」の定義、ＥＳＧ投資の大きな未解決問題に

ESG(環境・社会・企業統治)関連の報告を整備する「国際サステナビリティー基準審議会(ISSB)」が、「サステナブル」の定義を示した。この言葉が示す範囲について市場参加者の間に広がった見解の相違への対処を意図したものだ。

ISSBは、企業の取り組みについて「サステナブル」と表現する場合、「ビジネスのエコシステム全体」に当てはまらなければならず、そうした評価が、短期から長期にわたって継続する必要があるとの見方を示した。ISSBは、報告に環境と社会のファクターを組み入れる方法について、企業向けのガイドラインを作成している。

ISSBのエマニュエル・ファベール議長は声明で、「われわれが焦点を当てているのは投資家のための情報」だが、財務価値の創造には、企業の目標達成に必要な「全てのリソースや関係の適切な維持・開発・再生が影響を及ぼす」とコメント。そうした中には「自然および人的」なリソースや関係も含まれると説明した。

ISSBの提案を採用するかどうかは各国の当局次第だ。英国などがすでにISSBの基準に従う方針を示している。

ESGは報いを受けている

「目下、ESG投資がぶつかっている最大の問題の一つが、サステナブル資産とは何かという未解決の問いだ」。コメルツ銀行のESG調査責任者、ステファン・キッペ氏は文書でこう指摘した。

これはESG格付けへの依存につながり、問題を引き起こす可能性があるとキッペ氏は指摘。スコア提供各社のアプローチが異なるため、「大きな食い違い」が生まれていると説明する。

そうした重要なESGの用語について単一かつ明確な定義がないことから、政策立案者が意味のある防御手段を提示するのは難しくなっている。食い違っていて、時に疑問を抱かせるような定義が、「グリーンウォッシュ」の懸念を呼び起こし、投資家は分厚い専門用語の「壁」と格闘させられることが多くなっている。

もっともESGは、ルールに縛られず数年にわたり成長した後、報いを受けているようにも見える。規制当局や投資家は、根拠がないのに「サステナビリティー」だとする主張を、次第に拒絶するようになっている。

最近発表された米SIF財団の リポートによると、サステナブル資産の規模は現在、計約8兆4000億ドル(約1110兆円)で、2年前の推計17兆1000億ドルから減少したことが分かった。同リポートは集計手法の変更に言及したほか、規制や政治の状況が厳しくなっている点を指摘。他の地域のSIFも目下、同様の見直しを行っている。

欧州では運用会社がサステナビリティー関連の情報開示を巡るルールの厳格化を見込み、一斉にファンドを再分類している。最近、運用業界は総額で1250億ドルを超える規模のファンドから、欧州連合(EU)で最も厳格なESGラベルを外した。格下げされるファンドがさらに増える可能性もある。

欧州の規制当局は、欧州委員会に対し、より明確なサステナビリティーの定義を提示するよう求めているが、依然として保留となっている。

原題:The Shrinking Market for ESG Is Told What ‘Sustainable’ Means(抜粋)