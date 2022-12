ＦＴＸ前ＣＥＯ、米国への身柄引き渡しを巡り21日にバハマで審理

経営破綻した暗号資産(仮想通貨)交換業者FTXの共同創業者で、米当局の要請によりバハマで逮捕されたサム・バンクマンフリード被告は、破綻を巡り共謀などの罪で起訴された米国への身柄引き渡しに関して法廷で争う権利を放棄する意向を示しており、この件に関して21日に首都ナッソーの裁判所で審理が開かれる。

裁判所の関係者は記者団に対し、審理は現地時間21日午前11時(日本時間22日午前1時)に始まると説明した。審理の結果、即時の引き渡しが決まる可能性がある。

ABCニュースは20日、バンクマンフリード被告が米国への身柄引き渡しに関する書類に署名したと伝えた。

バンクマンフリード被告の弁護人のジェローン・ロバーツ氏は20日に出廷。裁判所を離れる際に記者団へのコメントを控えた。

バンクマンフリード被告は米国への身柄引き渡しについて争う権利を放棄する意向 Source: Bloomberg

原題: Bankman-Fried’s US Extradition Hearing Is Set For Wednesday

Bankman-Fried Signs Extradition Papers, Will Return to US: ABC(抜粋)