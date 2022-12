石油輸出国機構(OPEC)と非加盟主要産油国で構成する「OPECプラス」は、市場が直面している不確実さを考えれば今後も積極的かつ先制的に行動する以外に道はない。サウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相が国営サウジ通信(SPA)に語った。

同エネルギー相は「石油市場はいくつかの強い衝撃に見舞われており、もしOPECプラスが講じたような積極的アプローチによる先制的措置がなければ、こうした衝撃によって石油市場には大きな混乱が生じていただろう」と述べた。

さらに「OPECプラスの決定プロセスや評価、予測に政治は持ち込まない。市場のファンダメンタルズにのみ焦点を当てる」と続けた。

原題:OPEC+ Will Remain Proactive and Pre-Emptive, Saudi Minister Says

(抜粋)