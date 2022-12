円急騰は始まったばかり、日銀政策調整はヘッジ誘発へ－ソシエテＧ

日本銀行の突然の政策調整は日本の投資家に外貨建て資産でのヘッジを促す圧力を強めると、ソシエテ・ジェネラルは指摘した。こうしたヘッジの動きは一段の円上昇につながる可能性があるという。

ソシエテ・ジェネラルのチーフ為替ストラテジスト、キット・ジャックス氏は日本の資産運用各社が日銀のよりタカ派的なスタンスに適応するのに伴い、円は1月に1ドル=125円に急伸する可能性があるとの見方を示した。実際にそうなれば、現行水準からさらに6%上昇することになる。

ドル・円相場 出所:ブルームバーグ

ジャックス氏は「ドル・円の大きな動きは日本の対外純資産残高と為替ヘッジ比率の変化におおむね左右されると、当社ではこれまで論じてきた」とリポートに記述。「今回の行動により、外貨建て資産ポートフォリオのヘッジを促す圧力が強まる。それは、年末の薄商いの中で円を購入することになる」と説明した。

原題:Yen Surge Is Only Beginning as BOJ Spurs Hedging, SocGen Says(抜粋)