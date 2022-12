米住宅着工件数は減少、建設許可件数も急減－一戸建てが不振

米国の新築住宅着工は11月も落ち込み、これで3カ月連続での減少。また着工件数の先行指標となる建設許可件数は急減した。高い借り入れコストと広範なインフレが相まって、住宅の値ごろ感と需要が低下している。

キーポイント 11月の米住宅着工件数は年率換算142万7000戸-前月比0.5%減少 エコノミスト予想の中央値は140万戸 前月は143万4000戸(速報値142万5000戸)に上方修正 一戸建て住宅の着工件数は82万8000戸に減少-2020年5月以来の低水準

住宅建設許可件数は134万2000戸-前月比11.2%減少 一戸建て住宅の建設許可件数は7.1%減少し、20年5月以来の低水準



住宅着工件数の減少継続は、今年に入ってからの住宅ローン金利急上昇がいかに購入需要を冷え込ませ、住宅市場全般の重しになっているかを浮き彫りにしている。さらに、労働コストと建築資材価格の上昇を受け、建築業者は買い手を引き付けるためインセンティブを提供しつつ利幅を確保することが一段と困難になっている。

米NAHB住宅市場指数、12カ月連続低下-過去最長の下げ継続 (1)

集合住宅では着工件数は増加したが、建設許可件数はここ1年余りで最低の水準に減少した。

一戸建て住宅の着工件数は南部と中西部で減少。建設許可件数は全米4地域のうち3地域で減少した。

原題: US Housing Starts, Permits Fall on Slide in Single-Family Homes(抜粋)

US Nov. Housing Starts Fell to 1,427k Annualized, Above Est.