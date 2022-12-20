米リセッション確率70％、インフレ予想は引き下げ－エコノミスト調査

エコノミストは米経済が来年にリセッション（景気後退）入りする確率を70％とみており、米金融当局による大幅な利上げを受けて、需要見通しとインフレ予想を引き下げた。

ブルームバーグが実施した最新の月間エコノミスト調査によれば、2023年の景気後退確率は11月時点の65％から上昇。６カ月前からは２倍余りとなった。調査は12月12－16日に実施され、エコノミスト38人から回答を得た。

US Recession Odds Continue to Rise, Now at 70% Source: Bloomberg

予想中央値によれば、来年の国内総生産（ＧＤＰ）は平均でわずか0.3％増にとどまるとみられている。４－６月（第２四半期）は年率0.7％減、１－３月（第１四半期）と７－９月（第３四半期）は横ばいとなっている。ＧＤＰの約３分の２を占める個人消費は４－６月および７－９月に辛うじてプラスになると見込まれている。

米金融当局がインフレの目安としている個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数とＰＣＥコア価格指数は鈍化が予想されているが、当局の２％目標を依然大きく上回っている。

2023年のインフレ予想 1Q 2Q 3Q 4Q ＰＣＥ価格指数 (前年比) 4.6% 3.5% 3.1% 2.8% コアＰＣＥ価格指数 (前年比) 4.2% 3.8% 3.4% 3.0%

原題： Economists Put US Recession Odds at 70%, Trim Inflation Forecast（抜粋）