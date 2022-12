日本の安全保障関連3文書の改定に関連し、北朝鮮は20日、日本が軍事的野心を推し進めれば「実際の行動」で対抗すると警告した。北朝鮮国営朝鮮中央通信(KCNA)を通じて外務省報道官の談話を公表した。

談話では日本の「反撃能力」について、国家主権とは一切関係なく、他国に対する「先制攻撃能力保有の公式化」だと断言した。

