北朝鮮の国家宇宙開発局は「西海衛星発射場で偵察衛星の開発に向けた最終段階の重要実験」を18日に実施した。国営朝鮮中央通信(KCNA)が19日に伝えた。

KCNAによると、同局の報道官は今回の実験について、「衛星撮影およびデータ伝送系統と地上管制体系の能力を評価することに基本目的を置いた」と説明。実験用衛星を高角発射方式で打ち上げ、高度500キロメートルに達したとしている。

同局は2023年4月までに軍事偵察衛星1号機の準備を完了するとしている。

原題:North Korea to Finish Preparations for Spy Satellite by April、N. Korea Says It Conducted Test for Reconnaissance Satellite(抜粋)