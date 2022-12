暗号資産(仮想通貨)交換業者バイナンスは、監査法人のマザーが全ての仮想通貨顧客向けの作業を停止したと明らかにした。全世界の顧客が対象だという。

バイナンスの広報担当者がブルームバーグ・ニュースに送付した電子メールで、マザーの決定を明かした。マザーにコメントを求めようと電話したが、今のところ返答はない。

これを受け、ビットコインは一時2.4%安となった。

