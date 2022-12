ＥＣＢはＱＴを７月から加速させる公算－ビルロワドガロー氏

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのビルロワドガロー・フランス中銀総裁は、ECBは保有債券の縮小を来年7月から加速させる公算が大きいと述べた。

ECBは高インフレ対策の一環として、危機時に購入した債券のポートフォリオ圧縮を3月に開始する。15日の発表では、この量的引き締め(QT)は6月末まで月平均150億ユーロ(約2兆2000億円)のペースで進めるが、その後についてはまだ決定していないとしていた。

ビルロワドガロー氏は16日、テレビ局BFMビジネスとのインタビューで、QTに関して「6月に再検討し、恐らく7月から縮小のペースを加速させるだろう」と語った。150億ユーロは既に「相当な」額だと付け加えた。ECBの保有債券の総額は5兆ユーロ程度。

ECBは15日、政策金利を0.5ポイント引き上げ、インフレを目標の2%に戻すためには安定したペースでさらに大幅に引き上げる必要があるとの見解を示した。

ECBが0.5ポイント利上げ、大幅利上げ継続へ-QTは3月開始 (3)

ビルロワドガロー氏は、インフレと闘う上で利上げは引き続きECBの主要な政策手段だとした上で、フランスとユーロ圏のインフレ率は来年前半にピークを付けるとの見通しを示した。

「欧州経済はわれわれが数週間前に心配したよりも底堅い。2023年には大きく減速するだろうが、いわゆるハードランディングは免れるだろう。24、25年にはかなり大きく回復するだろう」とも述べた。

ECBは金利を必要な水準まで、必要がある限り引き上げ続けるが、ターミナルレートを今決定するのは時期尚早で、その水準はデータ次第になると付け加えた。15日の決定では0.5ポイント利上げを支持したことも明らかにした。

金利は市場の想定よりも上昇へ

エストニア中銀のミュラー総裁は16日のブログ投稿で、金利は市場が想定しているよりも高い水準まで引き上げられる公算が大きいとの考えを示した。景気減速はインフレを十分に低下させるには不十分だと指摘した。

「現行の金利でユーロ圏のインフレが迅速に2%近辺まで低下するかは明らかでない。想定される景気減速がそれだけで物価上昇に十分にブレーキをかけることを当てにするわけにはいかない」と語った。

2月と3月は0.5ポイント利上げの公算

フィンランド中銀のレーン総裁も同日、インフレ率を目標水準に戻すためには金利を「まだ大きく引き上げなければならない」と主張。「金利を十分に景気抑制的な水準にまで引き上げることが需要を冷やし、最終的にインフレを弱めるだろう。インフレ期待が持続的に上昇するリスクを防ぐことにもなる」と論じた。

ヘルシンキでの記者会見でレーン氏は、ECBが2月と3月にそれぞれ0.5ポイントの利上げをするだろうと述べた。これまでに「相当な距離を進んだが、まだかなりの道のりが残っている」とし、「この軌道上を進み続ける。これはつまり、自分が目にする限り少なくとも2月と3月に0.5ポイントずつ利上げするということだ」と語った。

オーストリア中銀のホルツマン総裁は、ECBが送ったタカ派のメッセージを市場は理解したとの考えを示した。ウィーンで記者団に発言した。

「会合の目的は強いメッセージを送ることだったが、投資家はこれを真剣に受け止めた」と述べた。「ECBはインフレを低下させるために必要ならば、利上げで景気抑制的な領域まで深く踏み込む用意がある」とした上で、ターミナルレートの水準を予測することはまだできないと語った。

原題: ECB Will Probably Increase Pace of QT From July, Villeroy Says、ECB’s Muller Says Rates Likely to Rise Above Market Expectations、ECB’s Rehn Signals Interest Rates Still Have a Long Way to Rise、ECB Likely to Hike by 50 Basis Points in February, March: Rehn、ECB’s Holzmann Says Markets Have Understood Hawkish Rate Message(抜粋)