中国の秦剛駐米大使は15日、イエレン米財務長官と会談し、経済問題のほか、米中首脳によるインドネシア・バリ島での先の合意の履行方法に関して意見を交換した。在ワシントンの中国大使館が 発表文で明らかにした。

発表によると、秦大使とイエレン長官は交流継続やマクロ経済政策の連携向上、経済・貿易問題に関する意思疎通の強化で一致した。

原題:Chinese Envoy Meets Yellen as US, China to Boost Communication(抜粋)