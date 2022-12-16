香港政府トップ、中国との来年の往来再開は「非常に可能性高い」

香港政府トップの李家超行政長官は中国の短文投稿サイト「微博（ウェイボ）」で、中国本土との往来が来年に再開する「可能性が非常に高い」と 指摘した。厳格な新型コロナウイルス対策の解除を示す新たな兆候だ。

李長官は香港に近い広東省深圳市との段階的な往来再開に期待感を示した。15日からは隔離用ホテルの部屋割り当てを１日当たり2500室と、これまでの500室から引き上げると説明した。

一方、英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（ＳＣＭＰ）は中国が来月上旬から香港との往来を全面再開することに意欲的で、香港は広東省に向かう高速鉄道の運行を再び始める方向だと複数の関係者を引用して報じた。関係者の名前は明示していない。

原題： Hong Kong Sees 2023 Mainland Border Reopening ‘Highly Possible’、China Eager to Fully Reopen HK Border From Early Jan.: SCMP（抜粋）