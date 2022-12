11月の米小売売上高は11カ月ぶりの大きさで減少した。さまざまなカテゴリーで、消費者の財に対する需要が幾分弱まっていることが示唆された。

キーポイント 米小売売上高は前月比0.6%減 エコノミスト予想の中央値は0.2%減 前月は1.3%増

ガソリンと自動車を除いたベースでは0.2%減 これらのデータはインフレ調整を加えていない



11月は13カテゴリーのうち、家電や家具や建設資材、自動車など9つで減少した。

