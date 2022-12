ＥＣＢ、量的引き締めの基本方針公表へ－詳細な設定は来年２月以降か

欧州中央銀行(ECB)は、バランスシートで約5兆ユーロ(約723兆円)規模に膨らんだ債券保有圧縮に向け、青写真を間もなく公表する。過去に例のない高インフレとの闘いの一環だが、市場が動揺する危険もはらみ、微妙なさじ加減が必要だ。

ECB政策担当者が物価高騰の抑制に用いる第1の手段は政策金利であることに変わりはなく、15日の政策委員会終了後に0.5ポイントの利上げ発表が予想される。だが、ラガルド総裁と政策委メンバーは、来年の早い時期の開始を予定する量的引き締め(QT)の基本方針を同時に示す約束だ。

ECBが11年ぶりに利上げに動き始めた今年の夏にイタリア国債を悩ませたような 混乱の再発を避けるため、QTのプランを消化する十分な時間を投資家に与える狙いがある。

市場のストレス回避に向け、過去の危機の金融刺激策により積み上がった債券保有の圧縮で、ECBは「慎重かつ予測可能」なアプローチを採用する方針だ。

満期償還金の再投資を行わないロールオフ(償還に伴う保有資産の減少)をそれは意味する可能性が高い。政策金利に集中する過程で、おおむねバックグラウンドで実行可能なプロセスをECB当局者らは望んでいる。

四半期経済予測の公表が予定される以外の政策委会合(次回は来年2月2日)が開催される際、詳細なパラメーター(設定)が発表される公算が大きい。

3兆3000億ユーロ規模の従来型の資産購入プログラム(APP)の下で買い入れた債券満期の加重平均は7年強で、来年11月まで毎月平均約300億ユーロ相当が償還期限を迎える。

ブルームバーグ・エコノミクス(BE)のユーロ圏シニアエコノミスト、デービッド・パウエル氏らは「今後1年で償還期限を迎える資産額(毎月平均でAPPポートフォリオの1%近く)を考えれば、ECBが今のところ積極的に債券を売るというより複雑なアプローチに訴える必要が出てくるとは見込んでいない」と指摘した。

What Bloomberg Economics Says...

“Given the amount of assets maturing in the coming year (nearly 1% of the APP portfolio each month on average), we don’t anticipate the ECB will need to resort to the more complex approach of actively selling bonds for now.”

—David Powell and Maeva Cousin. For full preview, click here