米銀ゴールドマン・サックスは今年、3000人余りのインベストメントバンカー向けボーナス原資を少なくとも40%削減することを検討している。英紙フィナンシャル・タイムズ( FT)が事情に詳しい複数の関係者を引用して伝えた。

関係者によると、ゴールドマンの最終的なボーナスプールはまだ決定されていない。約400人のパートナー向けボーナスも最大で半分に減らされる可能性があるという。

ゴールドマンはFT紙に対しコメントを控えた。

原題:Goldman Mulls Investment Bankers’ Bonus Cuts by at Least 40%: FT(抜粋)