アジア新興国通貨堅調、中国経済期待で－ゴールドマンは一段高見込む

アジア新興国通貨が2カ月間としては記録的な上昇に向かっており、ゴールドマン・サックス・グループは同地域の低金利通貨がさらに値上がりすると見込んでいる。

ブルームバーグ・JPモルガン・アジア・ドル指数は10月末から5%上昇。タイ・バーツや韓国ウォン、マレーシア・リンギットの上げが目立つ。同指数が2カ月間でこれよりも大きな上昇を記録したのは、1998年に2回あるだけだ。

米連邦準備制度が金融引き締めペースを緩めようとしていると受け止められ、中国が新型コロナウイルス対策の緩和に動く中で、アジア通貨はここ数週間で大きく反発。

ただ、リスクが差し迫っていると警告するストラテジストもいる。連邦準備制度が積極的な利上げを続ける可能性があるほか、中国経済はコロナ感染急拡大という逆風に直面している。

今のところ中国がようやくコロナ規制緩和に動いたことで、アジア通貨が値上がりしている。オンショア人民元とアジア通貨指数の相関係数(30日間)は0.86と、12月初旬に記録した過去最高の0.93に近い。

ゴールドマンのダニー・スワナプルティ氏らストラテジストは13日のリポートで、「大方の予想よりも早く始まった中国経済の再開プロセスは、域内経済に大幅かつ通貨にプラスとなる効果を促す公算が大きい」と指摘。 「中国経済再開を考えると、日本を除くアジアの低金利通貨のアウトパフォームは正当化されそうだ」と論じた。

