160％超だったリターン大幅縮小、アンデュラン氏のファンド－関係者

商品トレーダー、ピエール・アンデュラン氏が運用するヘッジファンドのうち規模が最大のものは、年初来のリターンが約50%に縮小した。事情に詳しい関係者が明らかにした。原油価格の下落を背景に、年前半に記録していた好調なリターンの大半を失った。

アンデュラン・コモディティーズ・ディスクレショナリー・エンハンスト・ファンドは今年の初夏までに 160%超のリターンを上げていた。このファンドは同氏の運用資産15億ドル(約2030億円)の約60%を占める。アンデュラン・コモディティーズ・ファンドの年初来成績はプラス17%。情報が非公開だとして関係者は匿名を条件に話した。

アンデュラン氏に加え、複数のファンドマネジャーがサプライチェーンの混乱やロシアのウクライナ侵攻は原油などコモディティーの上昇につながるとの見方に賭けて大規模な利益を得た。

アンデュラン・キャピタル・マネジメントの広報担当者にコメントを求めたが、返答は得られなかった。同社はロンドンとマルタにオフィスを持つ。

