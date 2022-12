「インフレは過去の問題」、25ｂｐ利上げ視野－市場関係者の見方

11月の米消費者物価指数(CPI)に対するエコノミストやストラテジストの反応は以下の通り。

米コアCPI、過去1年余りで最も低い伸び-利上げ減速の余地 (2)

◎PGIMフィクスト・インカムのマルチセクター・ポートフォリオ・マネジャー、リンゼー・ロスナー氏

利上げが効果を上げていることを示す重要なデータだ。本当の意味で有意義なサプライズだった。

◎ロンバー・オディエ・アセット・マネジメントのマクロ調査担当責任者、フロリアン・イエルポ氏

コアインフレが減速を示したが、セクションを越えて広く見られる米国のデータと整合する。つまり米国のインフレは過去の問題となった可能性が高いということだ。

◎キャピタル・エコノミクスの米国担当チーフエコノミスト、ポール・アシュワース氏

コア指数が11月に前月比で0.2%上昇したのは、われわれがかねて維持してきた見方を強く裏付ける。つまり連邦公開市場委員会(FOMC)は積み重なるディスインフレに近く説得され、2月上旬に政策金利を25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)引き上げた後は、様子見に回るという見方だ。

◎グレンミード・インベストメント・マネジメントのプライベートウェルス最高投資責任者、ジェーソン・プライド氏:

投資家にはこうした数字を過剰に深読みせず、FOMCの政策転換が早期に実現するという期待を抑えるよう忠告する。消費者インフレはまだ、FOMCが物価安定の目標とする水準からほど遠い。インフレとの闘いで勝利宣言を急ぐことのリスクは、1970年代の例で明らかになっている。

◎モルガン・スタンレーの米国担当チーフエコノミスト、エレン・ゼントナー氏:

インフレの下降トレンドが定着し始めた現在、FOMCは労働市場に視点を定めることができるようになった。われわれの予測としては、向こう数カ月で雇用市場が減速し、まず2月の利上げを25bpに抑える準備が整う。そして月間雇用者数の増加が10万人に向けて減速するのに伴い、3月は金利が据え置かれ、政策金利は4.625%でピークを打つとみている。

原題:Cooling US Inflation and Its Impact on Fed: TOPLive Voices(抜粋)