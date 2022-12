中国広東省で広州モーターショーが12月30日から来月8日まで開催される。主催団体が 声明で発表した。

2022年の広州モーターショーは当初、11月18-27日開催予定だったが、広州市で新型コロナウイルスの感染が拡大し延期となっていた。

原題:China to Resume 2022 Guangzhou Auto Show After Delay on Covid (抜粋)