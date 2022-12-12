１年先の米インフレ期待、2021年８月以来の低水準－ＮＹ連銀調査

米家計の１年先のインフレ期待は11月に、2021年８月以来の水準に低下した。ニューヨーク連銀の調査で明らかになった。

12日公表された同調査によると、１年後のインフレ期待は5.2％と、10月 調査の６％に近い水準から低下。３年後と５年後のインフレ期待もそれぞれ下げた。

米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）はインフレ期待の抑制を目指し、今年を通じて積極的な金融引き締めを実施してきた。投資家やエコノミストらの間では、ＦＯＭＣは12月13－14日の会合で政策金利を2008年以来初の４％超に引き上げると広く予想されている。

US Consumer Inflation Expectations Swoon Inflation expectations decline across all horizons; 1-year at 15 month low Source: Survey of Consumer Expectations, Federal Reserve Bank of New York

10月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比で7.7％上昇と、今年１月以来の低い伸びとなっていた。

米ＣＰＩ、総合・コアとも伸びが予想下回る－利上げ減速の余地 (3)

ＮＹ連銀の同調査では、ガソリン価格は今後１年間に4.7％上昇の予想。食品価格は8.3％、家賃は9.8％それぞれ上昇が見込まれている。

原題： NY Fed Says 1-Yr Inflation Expectations Drop to Least Since 2021（抜粋）