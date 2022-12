中国政府は米国が導入した半導体および関連製品の対中輸出規制に抗議し、12日に世界貿易機関(WTO)に提訴した。中国商務省が同日夜に声明で明らかにした。

中国は米国が継続的に国家安全保障の概念を一般化して輸出規制に悪用しており、半導体の正常な貿易を阻害し、世界の産業・サプライチェーンの安定を脅かしていると主張した。

原題:China Files Dispute at WTO Against US Chip Export Curbs Dec. 12(抜粋)