モルガンＳとゴールドマン、企業利益見通し悪化が株式への最大リスク

今週の米消費者物価指数(CPI)と米連邦公開市場委員会(FOMC)決定が大半の投資家にとって2大関心事だが、ウォール街の著名ストラテジストの一部は企業利益見通しの引き下げが株式にとって最大の懸念材料だとみている。

モルガン・スタンレーのマイケル・ウィルソン氏とゴールドマン・サックス・グループのデービッド・コスティン氏はリポートで、2023年には利益率が圧迫されるため利益が予想以上に減少する可能性があるとし、株式にとって厳しい環境になるとの見通しを示した。

ウィルソン氏は「今回の弱気相場の最終章は利益見通しに左右されるが、現在の見通しはあまりにも高過ぎる」と指摘した。CPIとFOMC決定は「昨日のニュース」だともコメントした。

ウィルソン、コスティン両氏はいずれも、23年の滑り出しが株式にとって厳しいとみている。FOMCは14日に0.5ポイントの利上げをするとともに23年序盤も利上げを続けると示唆する見込み。

その先についてウィルソン氏は、23年は「コストが高止まりする一方で企業の受取価格は低下する」ため、利益面で困難な環境になると予想。コスティン氏も同様の見解で、利益率が予想以上に下押しされるとの見方を示した。同氏のチームは来年の企業利益拡大もS&P500種株価指数上昇も見込んでいない。

ゴールドマンは来年末のS&P500種を4000、ウィルソン氏は3900と、現在とほぼ同水準を予想している。

ブルームバーグの機関投資家調査では来年の株式相場について2桁台前半の上昇との予想が示されたが、この見通しに全員が納得しているわけではない。

コスティン氏は「多くの投資家の株式市場見通しはわれわれ以上に弱気だ」と記述し、自身は来年のソフトランディング(軟着陸)を想定しているものの、米経済がリセッション(景気後退)入りすれば株式のリターンは予想以上に悪化するだろうとして、S&P500種が現水準より20%安の3150まで下落し得るとの見方を示した。基本シナリオとしては来年上期に3600まで下落し、年末までに4000に回復するとみている。

