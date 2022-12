モルガン・スタンレーはアジアの投資銀行バンカーの今年のボーナスを最大50%削減する計画だと、ロイター通信が報じた。この件について直接知る関係者2人からの情報だとしているが、関係者名は明示していない。

ロイターによると、米国と欧州も同等規模のボーナス削減となる可能性がある。ボーナスについての協議は現在、全世界で行われているという。

ボーナス減によりアジアのバンカーの報酬は全体として平均で30%減少する可能性がある。モルガン・スタンレーはロイターに対しコメントを控えた。

原題:Morgan Stanley to Cut Asia Banker Bonuses By Up to 50%: Reuters(抜粋)