米国がロシアと中国に対して新たな制裁準備、人権侵害巡り－当局者

米国はロシアと中国による人権侵害を理由に、両国に対して新たな制裁を科す準備を進めている。事情に詳しい当局者1人が明らかにした。

ロシアについては、米国の制裁下にあるイランなどの国から無人機など兵器を調達する取り組みに対して制裁が科される見通し。制裁措置が未発表であることを理由に匿名を条件に語った当局者によれば、中国の漁業産業に関与する同国団体も制裁の対象となる。

9日に発表予定の制裁措置の大部分は、人権侵害に関与した外国の当局者に制裁を科す広範な権限を米政府に与える「 グローバル・マグニツキー法」に基づいて発動される。

米財務省の報道官は8日にコメントを控えた。今回の制裁については米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が先に報じていた。

世界の沿岸諸国は中国漁船による乱獲を非難しており、こうした漁船は武装した中国の海洋監視船に護衛されていることもある。中国外務省にコメントを求めたが、これまでのところ返答はない。

