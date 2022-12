バンクマンフリード氏、米上院銀行委に期限までに証言巡り返答せず

米上院銀行住宅都市委員会は8日、暗号資産(仮想通貨)交換業者FTXの経営破綻に関して証言を要請していた創業者サム・バンクマンフリード氏から期限までに返答がなかったことを明らかにした。

ブラウン委員長と同委の共和党筆頭理事トゥーミー議員は声明で、「バンクマンフリード氏が証言することにより、米国民に透明性を提供し説明責任を果たす意思のあることを示すことが重要だと考える」と主張。「7日の書簡で説明した通り」、同氏に議会で証言するよう働きかけを続けると表明した。

一方、13日に米下院金融委員会が開くFTX破綻に関する公聴会には同社のジョン・J・レイ最高経営責任者(CEO)が証言することが8日の同委の文書で明らかになった。

原題:Bankman-Fried Didn’t Respond to Senate Committee By Deadline、

FTX CEO Ray to Testify at US House Committee Hearing Dec. 13 (抜粋)