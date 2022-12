【欧州市況】株５日続落、政策判断控え景気見通し意識－債券は反落

8日の欧州株は5営業日続落。来週発表される一連の金融政策判断を控え、投資家は景気見通しを意識した。

ストックス欧州600指数は0.2%下げ、11月21日以来の安値で引けた。金属相場の反発に連れ鉱業株が上昇。テクノロジー株も買われた。一方で、小売株は下落した。米国で発表された 失業保険統計で、継続受給者数が2月上旬以来の高水準に増加したことが示されると、ストックス600は下げ幅を縮小する場面もあった。労働市場が冷え込みつつあると受け止められた。

オランダの半導体製造装置メーカー、ASMLホールディングは朝方に下げたものの、上昇して取引を終了。オランダ政府が半導体製造装置を対象とする新たな対中輸出規制を計画していると関係者が 明らかにしたが、ASMLへの影響は限定的でしかないかもしれないとアナリストは指摘した。

ストックス600の推移 出所:ブルームバーグ

欧州債市場ではイタリア債が反落。前日までは3日続伸だった。短期金融市場が織り込む欧州中央銀行(ECB)による来週の利上げ幅は55.5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)となっており、11月2日以降で最も高い。

英国債も反落。市場で見込まれるイングランド銀行(英中央銀行)の利上げ幅は最大4bp低下。一時は11月11日以降で初めて来年2月までの利上げ見通しが計100bpを下回った。

12月8日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.07% +0.07 独国債10年物 1.82% +0.04 英国債10年物 3.09% +0.05

原題:Italy-Germany Spread Jumps Most in Two Weeks: End-of-Day Curves

European Stocks Drop for Fifth Day as Traders Mull Growth, Rates

