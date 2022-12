中国の習近平国家主席は8日、サウジアラビアのムハンマド皇太子との会談で、中国はサウジとのエネルギー政策の協調強化や原油取引の拡大、エネルギー探査や開発での協力強化に前向きだと述べた。中国外務省が声明を発表した。

中国はムハンマド皇太子が掲げるサウジ経済改革計画「ビジョン2030」や中東グリーン・イニシアチブを支持するとし、こうした計画を中国の広域経済圏構想「一帯一路」構想と連携させる考えを示した。

中国は生産能力やインフラの建設での協調強化や貿易分野の改善、投資や金融での協力、電子商取引やデジタル経済、クリーンエネルギー、先端技術、航空宇宙研究・開発での協力拡大にも意欲を示した。

原題:Xi Says China Willing to Boost Crude Oil Trade With Saudi Arabia(抜粋)