中国の金準備は3年強ぶりに増加した。金相場の上昇につながる可能性がある。

中国人民銀行(中央銀行)の7日の発表によると、11月末時点の金準備は6367万オンスと10月末の6264万オンスから増加。

11月末時点の外貨準備高は3兆1175億ドル(約429兆円)。10月末は3兆520億ドル、11月の市場予想は中央値で3兆1110億ドルだった。

原題: China Announces Jump in Gold Reserves After More Than 3 Years、China End-Nov. Forex Reserves at $3.1175T; Est. $3.1105T(抜粋)