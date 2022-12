欧州連合(EU)は中国によるリトアニア製品の輸入制限と、知的財産権の保護を求め訴訟を起こすことを妨げる中国の威圧的慣行について、世界貿易機関(WTO)提訴後の個別協議で納得のいく成果が得られず、紛争処理小委員会(パネル)の設置を求める方針だ。

EUの行政執行機関、欧州委員会のドムブロフスキス上級副委員長(通商担当)はブルームバーグ・ニュースとのインタビューで、「話し合いによる解決策を見いだすことを最優先にさらなる措置を避けるべく、そうしたやりとりに多くの時間を投じたが、納得いく成果をもたらさなかった」と語った。

原題:EU Steps Up WTO Cases Against China for Patent, Lithuania Action(抜粋)