航空業界、2023年に黒字回帰へ－中国で制限続くも米国で旅行回復

航空業界は来年、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)後に初めて黒字を達成できる見通しだと、国際航空運送協会 (IATA)が予測した。中国ではコロナ規制の影響が続いているものの、米国で旅行需要が回復しているという。

IATAの6日発表の最新業績見通しによれば、航空会社の純利益は2023年に全体で47億ドル(約6400億円)となる。19年実績との比較では5分の1未満の水準だが、それでも前向きな動向だ。IATAの試算では、数年に及ぶコロナ禍の影響による損失は計1900億ドル近くに上る。

ただ回復はまだら模様になると、IATAは指摘。北米の航空会社の利益は114億ドルと、世界的な予測水準の2倍超が見込まれており、欧州と中東も小幅な利益を計上できるとみられている。一方、アジアの航空会社については中国が来年下期に国際線の運航を本格的に再開したと想定しても66億ドルの赤字が予想されている。

リセッション(景気後退)の脅威のほか、金利や原油価格を巡る不確実さも下振れリスクとなっている。

IATAのウィリー・ウォルシュ事務総長は「航空業界の利益は非常に薄い」と述べ、「航空会社の運営は引き続き厳しく、経済の不確実性を注視していくことが重要だ」と続けた。

今年の航空業界は約69億ドルの損失が見込まれている。6月時点の予想は97億ドルの損失だった。

