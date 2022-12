【ウクライナ】ロシア、２つの国内空軍基地が攻撃受けたと確認

ホワイトハウスのクレイン大統領首席補佐官は5日、米国はウクライナ国民が「猛烈に厳しい冬」を乗り切るのを支援する用意があると述べた。

国連安全保障理事会は6日、ウクライナの「人道問題と子供の保護」を議論する会合を開く。ロシアのポリャンスキー国連次席大使がソーシャルメディアのテレグラムで明らかにした。西側諸国が開催を要求したという。

ロシア政府は5日、領内の空軍基地2カ所が攻撃を受けたことを確認。3人が死亡したとした上で、ウクライナによる攻撃だと非難した。ウクライナはこの攻撃を行ったと認めていない。

ロシアはウクライナのエネルギーインフラ施設をミサイル攻撃したが、ウクライナ政府によると、ミサイル70発の大半を撃墜したという。ロシア側はウクライナの17の攻撃目標に着弾したと発表した。

ウクライナの国営電力会社ウクルエネルゴは、ロシアのミサイル攻撃で損傷したインフラの復旧作業に取り組んでいるものの、国内の全地域で緊急停電を行う可能性があると説明した。

ウクライナ情勢を巡る最近の主な動きは以下の通り。

米大統領首席補佐官、一刻も早い追加支援必要

クレイン米大統領首席補佐官は「ウクライナ国民が冬を乗り切るのを助けるため、あらゆる手を尽くしたい」とした上で、一刻も早い追加支援が必要であり、米国は追加軍事・経済支援でウクライナを引き続き支えると述べた。ウォールストリート・ジャーナルCEOカウンシル・サミットで語った。

米政権、石油・ガス会社幹部と8日に協議-ウクライナ支援巡り

バイデン米政権は石油・ガス会社の経営幹部と8日午前に会合を持ち、ウクライナのエネルギー網を支援する方法について話し合う予定。政権側はエネルギー省の担当者が出席する。

ロシア、2つの国内空軍基地が攻撃受けたと確認

ロシア国防省はウクライナとの国境から数百キロ離れたリャザン州とサラトフ州にある2つの国内の空軍基地がウクライナのドローンによって攻撃されたとする声明を発表した。

プーチン大統領、クリミア橋を運転

ロシアのプーチン大統領はクリミア半島とロシアを結ぶ橋を自らメルセデスを運転して走行した。この橋は10月の爆発で一部崩落し、その後修復が続けられている。

ロシア国営テレビが放映した動画によれば、プーチン氏は「橋の右側を走行している」と語り、助手席のフスヌリン副首相に「私の知る限りでは左車線は現在も作業が続いており、完全に修復する必要がある。」と話した。

原題: Ukraine Latest: US Ready to Help in ‘Brutal Winter,’ Klain Says、UN Security Council to Hold Meeting on Ukraine Tuesday: Russia(抜粋)