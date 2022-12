豪中銀、政策金利3.1％に引き上げ－25ｂｐ利上げは予想通り

オーストラリア準備銀行(中央銀行)は6日の政策決定会合で、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を2.85%から3.1%に引き上げると決定した。大方の予想通り、前回と同じ0.25ポイントの利上げペースを維持した。

ブルームバーグが調査したエコノミスト30人中29人が0.25ポイントの利上げ、1人が0.15ポイントの利上げを予想していた。

豪中銀の声明の他の主な内容は次の通り。

今後の利上げを見込む

金利について既定の軌道上にはない

将来の利上げの幅とタイミングはデータ、CPI、雇用次第

労働コストと価格設定を注視へ

今後数カ月でインフレのさらなる加速が予想される

CPIの目標への復帰には持続可能な需給が必要

中期的なインフレ期待はうまく安定している

労働市場は引き続き非常に逼迫、企業は採用に苦戦

賃金の伸びのさらなる加速を予想

