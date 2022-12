北朝鮮の軍総参謀部は6日、韓国軍による南北境界付近での砲撃訓練に対する警告として、前線の砲兵部隊に海上での実弾砲射撃を実施するよう命じた。国営朝鮮中央通信(KCNA)が軍報道官の発表を伝えた。

それによると、総参謀部は各部隊に戦闘に備える緊急待機を命じ、監視を強化するよう指示した。

韓国軍合同参謀本部によれば、北朝鮮は5日にも境界付近で砲撃を実施した。

原題:N. Korea Says It Will Fire Artillery Shots into Sea for 2nd Day(抜粋)