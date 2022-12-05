サウジ、アジア向け原油販売価格を引き下げ－需要の脆弱さ示す兆候か

サウジアラビアは主要市場であるアジア顧客向けに出荷する原油の価格を引き下げた。新型コロナウイルス感染対策として中国で厳しい制限が続く中で、需要の 脆弱（ぜいじゃく）さを示す兆候と受け取れる。

サウジの国営石油会社 サウジアラムコは、アジア向けアラビアン・ライトの１月積み原油公式販売価格（ＯＳＰ）を１バレル当たり2.20ドル引き下げ、中東産原油の指標価格を１バレル当たり3.25ドル上回る水準とした。

アラビアン・ライトのＯＳＰは、今年３月以降で最も低い水準となった。ブルームバーグが石油精製業者など５社を調査したところでは、2.10ドルの引き下げが予想されていた。

Price Cut Saudi Arabia lowers key crude grade for customers in Asia Source: Saudi Aramco, Bloomberg

Asia (versus Oman/Dubai)

December January Change Super Light +9.15 +7.35 -1.80 Extra Light +6.45 +6.45 0.00 Light +5.45 +3.25 -2.20 Medium +3.20 +2.10 -1.10 Heavy +1.25 -1.25 -2.50

原題： Saudi Arabia Cuts Oil Prices in Sign Demand Remains Fragile (1)（抜粋）