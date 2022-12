5日の米株式市場でゲーム開発会社の アクティビジョン・ブリザードが上昇。一時1.6%高となった。690億ドル(約9兆3700億円)での同社買収を目指す米 マイクロソフトは、米連邦取引委員会(FTC)が同買収を阻止するために訴訟を起こした場合にこれと争う用意があると、ブルームバーグ・ニュースは報じた。

米紙ニューヨーク・ポストは、マイクロソフトによるアクティビジョン買収を巡りFTC内で意見が分かれており、これが買収承認につながる可能性があると伝えた。

原題:Activision Rises on Report Microsoft Is Ready to Fight for Deal(抜粋)