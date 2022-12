新型コロナウイルスのオミクロン変異株派生型が肺炎など重い症状を引き起こす確率はインフルエンザよりも低いと、中国国営中央テレビ(CCTV)が北京呼吸疾病研究所の童朝暉所長の見解として報じた。

CCTVによると、童所長は派生型に関する質問に応じるため国務院共同防疫機構に招かれ、国内の省・市全体で最近報告された感染例のうち9割以上が無症状または軽度の症状だったと説明した。

中国のコロナ規制緩和、上海や杭州に拡大-iPhone工場ある鄭州も

原題:Omicron Subvariant Less Likely to Cause Pneumonia Than Flu: CCTV(抜粋)