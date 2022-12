中国は新型コロナウイルス感染症に関して10に上る新たな措置を7日にも発表する可能性があると、事情に詳しい複数の関係者を引用してロイター通信が報じた。

中国はコロナ管理について来月にも最上位の「カテゴリーA」感染症から「カテゴリーB」に引き下げることもあり得るとロイターは伝えた。

ロイターは国家衛生健康委員会にファクスでコメントを求めたが、すぐには返信がなかったという。

原題:China May Announce 10 New Covid Measures on Wednesday: Reuters(抜粋)