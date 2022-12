香港上場の中国本土株が5日に急伸。本土とオフショア人民元は上昇し、いずれも9月以来の6.9元台を付けた。中国当局が経済再開に向けた転換ペースを速めている。

香港上場の本土銘柄から成るハンセン中国企業株(H株)指数が3.3%高で取引を開始。本土株のCSI300指数は一時1.1%上昇した。

オフショア人民元は0.6%高の1ドル=6.9809元と、9月15日以来の高値。

中国のコロナ規制緩和、上海や杭州に拡大-iPhone工場ある鄭州も

