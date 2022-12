アジア時間週明け5日早朝の外国為替市場でドルはG10通貨の大半に対して上昇。 中国の新型コロナウイルス規制の緩和を好感した動きは一時的で、ニュージーランド(NZ)ドルを中心にリスク通貨が安い。

NZドルは米ドルに対し0.5%下落し1NZドル=0.6367米ドル。豪ドルは対米ドルで0.3%安の1豪ドル=0.6767米ドル。

ユーロ・ドルは0.2%安の1ユーロ=1.0518ドル。先週連日続落したドル・円は0.1%上昇し1ドル=134円47銭。ブルームバーグ・ドル・スポット指数は先週1.3%下落した。

