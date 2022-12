中国の江沢民元国家主席の追悼大会が6日に行われるのに合わせ、中国金融市場では同日の取引が一時停止される。江沢民元主席は11月30日に死去した。

中国人民銀行と中国証券監督管理委員会の声明によれば、証券と先物、銀行間債券、為替、金などの取引が6日午前に3分間停止される。取引停止の開始時間は公表されていない。

中国共産党は6日午前10時(日本時間同11時)から北京で追悼大会を開く。

