フランスのマクロン大統領は、ツイッターを買収したイーロン・マスク氏とコンテンツモデレーション(投稿監視)について「明快かつ率直な意見交換」を行ったと明らかにした。

マクロン大統領は面会の直後に、「ユーザーポリシーの透明性、コンテンツモデレーションの大幅な強化、言論の自由の保護:欧州の規制を順守するためにツイッターが努力しなければならない」とツイートした。

面会の数日前、マクロン大統領は新型コロナウイルスの偽情報などのテーマを巡るツイッターのコンテンツモデレーション・ポリシーを緩和するマスク氏の決定を批判していた。面会はマクロン大統領のニューオーリンズ(米ルイジアナ州)訪問中に行われ、事前の発表はなかった。

