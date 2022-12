中国恒大のオフショア債権者、今週末にも債務交渉進める動き－関係者

中国の不動産開発大手、 中国恒大集団のオフショア債権者は、債務交渉を早ければこの週末にも進めることを目指し、秘密保持契約に署名を行っている。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

中国恒大はドル建て債務について再編案を12月第1週にも示す 方針を示していた。再編計画には、債務を中国恒大傘下で香港上場の自動車、不動産管理両部門の株式と交換する案が含まれる可能性があるとブルームバーグは先に報じている。

同社は、オフショア債権者から来年2月にも債務再編で支持を獲得できることを期待。一部の債権者は以前、中国恒大の提案に同意する条件として、許家印会長に個人資産から少なくとも20億ドル(約2700億円)を同社に注入するよう求めていた。

中国恒大の担当者に通常営業時間外にコメントを求めたが、すぐに返答は得られなかった。

原題:Evergrande Creditors Gear Up for Confidential Talks This Weekend(抜粋)