【欧州市況】株反落、週間では21年以降最長の連騰－国債は軒並み下落

2日の欧州株は反落。週間ベースでの上げを削った。米雇用統計に反応し、米金融政策当局がまだ引き締めを続けていくとの懸念が強まった。

ストックス欧州600指数は0.2%下落。米雇用統計発表後は一時1%下げた。週間ベースでは0.6%高。2021年4月以降で最長となる7週連続の上昇となった。この日はエネルギーや公益事業、金利に敏感なテクノロジー銘柄が下げた。不動産や小売株は上昇した。

欧州債市場では米雇用統計を手掛かりにドイツ、イタリア債が下落。一時の上げを失った。両国債とも2年債と10年債のイールドカーブは引き続きフラット化した。

短期金融市場が織り込む欧州中央銀行(ECB)による今月の利上げ幅は55ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)と、前日から2bp上昇。ピーク金利は2.92%に上昇した。雇用統計発表前には一時、2.81%だった。

英国債も下落。短期金融市場での英利上げ観測は一時5bp上昇した。ピーク金利は1カ月後にずれ、来年9月までに4.68%となっている。

12月2日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.11% +0.08 独国債10年物 1.86% +0.04 英国債10年物 3.15% +0.05

